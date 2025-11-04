País senapred

Senapred hará simulacro de evacuación por sismo y tsunami en Ñuble y Biobío: ¿Para quiénes está dirigido?

Por CNN Chile

04.11.2025 / 15:43

{alt}

Las autoridades informaron que el ejercicio será durante la mañana de este viernes 7 de noviembre.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se realizará un simulacro de evacuación por sismo y tsunami en las regiones de Ñuble y Biobío.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas de este viernes 7 de noviembre.

Simulacro de sismo en Ñuble y Biobío

La institución invitó a participar a la “comunidad en general, operadores turísticos, empresas, servicios públicos y establecimientos educacionales”.

Está dirigido a las comunas del borde costero de Ñuble y Biobío.

Durante el ejercicio, “el sonido de las sirenas de vehículos de emergencia presentes en tu territorio y/o el mensaje SAE te indicarán el inicio del ejercicio”.

Y luego de dos minutos se debe evacuar hacia el punto de encuentro más cercano, el cual puede ser identificado haciendo click aquí.

Senapred recomendó a la población no olvidar su kit de emergencia. Revisa aquí qué debe tener un kit con provisiones básicas en caso de catástrofe.

Cuando finalice el simulacro, llegará a los celulares un mensaje SAE para retornar a las actividades normales.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Cultura Planeta Cómic Fest: Evento gratuito llega a Providencia este sábado 8 de noviembre
Bad Bunny en Chile: Este miércoles se habilita la venta de entradas por devolución tras cambio de fechas
Nicolás Freire: “Pasamos de cómplices pasivos a reponer la pena de muerte e indultar a Krassnoff. Es un retroceso en la derecha”
Elecciones 2025: Cómo revisar las candidaturas a diputado por cada distrito en Chile
Festival de Olmué 2026: Conoce fechas, artistas y precio de entradas
Daniel Jadue deja de ser militante del PC tras perder derecho a sufragio por formalización en Caso Farmacias Populares