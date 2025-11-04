Senapred hará simulacro de evacuación por sismo y tsunami en Ñuble y Biobío: ¿Para quiénes está dirigido?
Por CNN Chile
04.11.2025 / 15:43
Las autoridades informaron que el ejercicio será durante la mañana de este viernes 7 de noviembre.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se realizará un simulacro de evacuación por sismo y tsunami en las regiones de Ñuble y Biobío.
La actividad se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas de este viernes 7 de noviembre.
Simulacro de sismo en Ñuble y Biobío
La institución invitó a participar a la “comunidad en general, operadores turísticos, empresas, servicios públicos y establecimientos educacionales”.
Está dirigido a las comunas del borde costero de Ñuble y Biobío.
Durante el ejercicio, “el sonido de las sirenas de vehículos de emergencia presentes en tu territorio y/o el mensaje SAE te indicarán el inicio del ejercicio”.
Y luego de dos minutos se debe evacuar hacia el punto de encuentro más cercano, el cual puede ser identificado haciendo click aquí.
Senapred recomendó a la población no olvidar su kit de emergencia. Revisa aquí qué debe tener un kit con provisiones básicas en caso de catástrofe.
Cuando finalice el simulacro, llegará a los celulares un mensaje SAE para retornar a las actividades normales.