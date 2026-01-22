Senapred ordena evacuación preventiva en Quebrada de Riffo, Florida, por incendio forestal

Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine
Un incendio forestal en la comuna de Florida, Región del Biobío, provocó que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenara este jueves la evacuación preventiva de los habitantes del sector Quebrada de Riffo.
La medida busca resguardar a la población mientras los equipos técnicos trabajan en terreno para controlar las llamas.
Para reforzar la evacuación, Senapred activó su sistema de mensajería SAE, con el fin de alertar rápidamente a los residentes del área afectada.
Desde la entidad recordaron a la comunidad mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y considerar las necesidades de sus mascotas durante el proceso de evacuación.
¡ATENCIÓN! Por incendio forestal #SENAPRED solicita evacuar sector Quebrada de Riffo, en la comuna de Florida, Región del Biobío; para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, #SENAPRED activó mensajería #SAE.
RECUERDA actuar con calma y acatar las… pic.twitter.com/OkVOAw9C5s
— SENAPRED (@Senapred) January 22, 2026
