Senapred ordena evacuación preventiva en Quebrada de Riffo, Florida, por incendio forestal

Un incendio forestal en la comuna de Florida, Región del Biobío, provocó que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenara este jueves la evacuación preventiva de los habitantes del sector Quebrada de Riffo.

La medida busca resguardar a la población mientras los equipos técnicos trabajan en terreno para controlar las llamas.

Para reforzar la evacuación, Senapred activó su sistema de mensajería SAE, con el fin de alertar rápidamente a los residentes del área afectada.

Desde la entidad recordaron a la comunidad mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y considerar las necesidades de sus mascotas durante el proceso de evacuación.