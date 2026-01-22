País incendios forestales

Senapred ordena evacuación preventiva en Quebrada de Riffo, Florida, por incendio forestal

Por Arelí Zúñiga

22.01.2026 / 17:30

La medida busca resguardar a la población mientras los equipos técnicos trabajan en terreno para controlar las llamas.

Un incendio forestal en la comuna de Florida, Región del Biobío, provocó que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenara este jueves la evacuación preventiva de los habitantes del sector Quebrada de Riffo.

Para reforzar la evacuación, Senapred activó su sistema de mensajería SAE, con el fin de alertar rápidamente a los residentes del área afectada.

Desde la entidad recordaron a la comunidad mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y considerar las necesidades de sus mascotas durante el proceso de evacuación.

