Senapred ordena evacuación en Calama por crecida del Río Loa

24.01.2026 / 15:56

El organismo activó el sistema de alerta de emergencia en la comuna de la Región de Antofagasta debido al aumento del caudal, producto de las precipitaciones en el norte.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó este sábado la evacuación del sector Ribera del Río Loa en la comuna de Calama. La medida preventiva responde a la crecida del caudal debido a las precipitaciones registradas en el norte del país.

Activación del sistema de alerta

Para reforzar la evacuación, Senapred activó la mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia) en la zona. El organismo llamó a la población a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y los equipos de respuesta en terreno.

La orden de evacuación se enmarca en la alerta temprana preventiva que Senapred mantiene vigente desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Antofagasta, debido a un fenómeno meteorológico que incluye tormentas eléctricas y lluvias.

