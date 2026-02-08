Senapred monitorea actividad sísmica y fumarola de más de un kilómetro del volcán Láscar en Antofagasta

El servicio registró un aumento de los sismos en la zona del volcán y una emisión de cenizas que superó un kilómetro de altura.

Durante este domingo, la Red Nacional de Vigilancia Volcánica detectó actividad sísmica y una emisión de cenizas en el volcán Láscar, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta.

El último Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) reveló que durante esta jornada el volcán Láscar registró un incremento de la sismicidad de tipo volcano-tectónico, de energía moderada, asociada a un fracturamiento de una roca al interior del volán.

Además de la actividad sísmica, el informe detectó la emisión de una columna de gases con presencia de cenizas, la que alcanzó una “altura máxima de 1.100 metros sobre el cráter activo”, precisó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Por esta razón, Senapred informó que se encuentra monitoreando de manera permanente la actividad del volcán Láscar, en San Pedro de Atacama.

#SenapredInforma Monitoreo por actividad del volcán Láscar, comuna de San Pedro de Atacama. Más información en https://t.co/gd2br2bXBH pic.twitter.com/RpA05L3Ye9 — SENAPRED (@Senapred) February 8, 2026

Asimismo, agregó que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) continuará con la vigilancia del volcán y que la Dirección Regional de Senapred se mantendrá coordinada con el equipo del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para “alertar oportunamente” ante cualquier actividad volcánica que pueda provocar una situación de emergencia.