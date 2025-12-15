Senapred llamó a evacuar: Incendios forestales afectan comunas de las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Tanto en la comuna de San Pedro, de Litueche y de Pichilemu voluntarios de bomberos y miembros de Conaf hacen frente al avance de las llamas, mientras la autoridad pidió evacuar sectores de mayor riesgo.
Senapred declaró Alerta Roja por incendios forestales en las regiones Metropolitana y de O’Higgins durante la tarde de este lunes, obligando a evacuar sectores de viviendas cercanas ante el avance de las llamas.
Por un lado, en la RM se llamó a evacuar los sectores de Cabimbao, Quilamuta y Quincaque en la comuna de San Pedro, donde ya se han consumido al menos 20 hectáreas.
Al lugar acudieron miembros de Conaf al igual que bomberos de San Pedro y de Melipilla.
¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sectores Cabimbao, Quilamuta y Quincanque, en la comuna de San Pedro, Región Metropolitana. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.
RECUERDA actuar… pic.twitter.com/NvlvKlnh3V
— SENAPRED (@Senapred) December 15, 2025
Más al sur, en la comuna de Litueche, otro siniestro avanza consumiendo -hasta ahora- al menos tres hectáreas. Dada la cercanía a viviendas, también se llamó a evacuar sectores aledaños al incendio.
Y también en la Región de O’Higgins, en Pichilemu, Senapred ha decretado Alerta Amarilla y ya trabajan en el lugar voluntarios de la comuna.
