Senapred llama a evitar sector de las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota por crecida del río Aconcagua

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó este lunes evitar transitar en un sector de la Región de Valparaíso.

Desde el organismo explicaron que se activó el mecanismo de mensajería SAE de forma preventiva debido a la crecida del río Aconcagua.

Asimismo, recordaron que es importante “mantenerte informado a través de los canales oficiales”, al igual que seguir “las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.

Revisa la zona con la alerta preventiva

La alerta preventiva es para evitar transitar por el sector Puente Colmo de las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota.