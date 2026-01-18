Senapred informa que 20 mil personas han sido evacuadas en Penco producto de incendios forestales

La información fue confirmada por la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrán.

A raíz del preocupante avance del incendio forestal que afecta a la comuna de Penco, en la Región del Biobío, Senapred confirmó que 20 mil personas han sido evacuadas.

Esto responde al rápido avance de las llamas y la cercanía con zonas de viviendas. Hasta el momento, se desconoce afectación a viviendas. Pero sí el Hospital Penco-Lirquen debió ser evacuado.

La información fue confirmada por la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrán.

En desarrollo…