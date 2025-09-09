Senapred emite alerta temprana preventiva por lluvia, nevadas, tormentas eléctricas y viento en la Región del Biobío.

Desde el Senapred señalaron que la alerta estará vigente hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

Este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la Región del Biobío por lluvia, nevadas, tormentas eléctricas y viento.

Detalles de la alerta del Senapred

Desde el organismo tomaron la decisión debido al pronóstico dado a conocer por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la región.

En concreto, hay cuatro avisos por diversos fenómenos meteorológicos que ocurrirán principalmente este martes 9 de septiembre y miércoles 10 de septiembre:

Aviso por viento normal a moderado en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.

Aviso por nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventisca en cordillera.

Aviso por precipitaciones normales a moderadas en litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera.

Aviso por eventuales tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo en cordillera.

A ello se suma que el Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano señaló el posible desarrollo de nubes convectivas, lo cual podría generar condiciones propicias para la formación de trombas marinas en sectores costeros de la región durante el miércoles 10 de septiembre.

“En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, la Dirección Regional del Senapred actualiza la Alerta Temprana Preventiva Regional”, la cual estará vigente hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

Detallaron que esta alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred para “actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.