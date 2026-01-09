Senapred decreta Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana por amenaza de incendios forestales

Desde el organismo detallaron que declararon la alerta temprana a propósito de las altas temperaturas pronosticadas para la región.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana por amenaza de incendios forestales.

Detallaron que ello es en atención a las condiciones meteorológicas pronosticadas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que prevé altas temperaturas para la región.

Desde el organismo explicaron que se estima que estas altas temperaturas puedan favorecer la “ocurrencia de condiciones para la generación de incendios forestales“.

“En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial RM, la Dirección Regional de Senapred declara Alerta Temprana Preventiva Regional, por amenaza de incendios forestales, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten“, agregaron.

Finalmente, señalaron que la declaración de esta alerta se constituye como un “estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.