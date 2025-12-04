Senapred decreta Alerta Temprana Preventiva para la Región del Ñuble por amenaza de incendios forestales

La medida estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Temprana Preventiva para la Región del Ñuble por amenaza de incendios forestales.

Desde el ente detallaron que esta declaración de alerta estará vigente desde las 13:27 horas de este jueves 4 de diciembre y hasta que las condiciones así lo ameriten.

La Dirección Regional del Senapred declaró esta medida con base en el informe de alerta técnica emitida por la Dirección Regional de Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Según dicha alerta técnica, se pronostican velocidades de viento entre 20 y 40 km/h, además de vientos de dirección Sur Este de velocidades entre 10 y 20 km/h, en la zona de precordillera, lo que llevará al índice de porcentaje de humedad del combustible vegetal fino muerto a entre 2% y 6%.