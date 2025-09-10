Senapred declara Alerta Temprana Preventiva para Isla de Pascua por “marejadas anormales”

Desde el organismo detallaron que el fenómeno se extenderá durante varios días.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decreto Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Isla de Pascua debido a “marejadas anormales”.

Detalles de la alerta

Desde el organismo detallaron que el Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso pronosticó marejadas anormales en el sector de Isla de Pascua, Región de Valparaíso, originadas por el paso de un sistema frontal en el sector oceánico.

El fenómeno se desarrollará desde el jueves 11 al sábado 13 de septiembre, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar, especialmente entre las 23:00 y 01:00 horas como marea primaria y entre las 11:00 y 13:00 horas como pleamar secundaria.

En consideración a estos antecedentes, la Dirección Regional del Senarep decidió declarar Alerta Temprana Preventiva para la Provincia de Isla de Pascua por marejadas anormales, vigente a contar de hoy y hasta que “las condiciones del evento así lo ameriten”.

Explicaron que declaración de esta alerta implica estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred para actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

Finalmente, el ente recomendó a la población a “suspender las actividades recreativas en la costa; no exponerse a rompientes ni oleaje, particularmente en sectores de roqueríos; y conducir con precaución por caminos en el borde costero, ya que podría haber obstáculos en la ruta, arrastre de arena, piedras, algas, entre otros”.