Senapred declara alerta temprana preventiva para Isla de Pascua por “marejadas anormales”

La medida estará vigente a contar de hoy y hasta que “las condiciones del evento así lo ameriten”, detallaron desde la institución.

Este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Isla de Pascua debido a “marejadas anormales”.

Desde el organismo detallaron que el Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso pronosticó marejadas anormales del suroeste en Isla de Pascua debido al paso de un sistema frontal en el sector oceánico.

En consideración a estos antecedentes, la Dirección Regional del Senapred decidió declarar Alerta Temprana Preventiva para la Provincia de Isla de Pascua por marejadas anormales, vigente a contar de hoy y hasta que “las condiciones del evento así lo ameriten”.

Explicaron que la declaración de esta alerta implica estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred para actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

Finalmente, el Senapred recomendó a la población “suspender las actividades recreativas en la costa; no exponerse a rompientes ni oleaje, particularmente en sectores de roqueríos; y conducir con precaución por caminos en el borde costero, ya que podría haber obstáculos en la ruta, arrastre de arena, piedras, algas, entre otros”.

¿Cuándo habrá marejadas anormales en Rapa Nui?