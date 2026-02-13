Senapred declara alerta roja en San Fernando por incendio forestal

El organismo especificó que el incendio abarca una superficie de 20 hectáreas y amenaza la conectividad vial de la carretera Ruta 5 sur.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que la comuna de San Fernando se encuentra bajo alerta roja por un incendio forestal en el sector de Quilapán.

El siniestro, que se encuentra en combate, afecta a un total de 20 hectáreas y mantiene a las Compañías del Cuerpo de Bomberos de Placilla, Nancagua, Malloa, Quinta de Tilcoco, Coltauco, San Vicente y Chimbarongo combatiendo el fuego.

Asimismo, desde Senapred señalaron que el incendio representa una amenaza inminente a la conectividad vial de la Ruta 5 sur del sector por visibilidad, debido a humo en la ruta. Puesto que el incendio se encuentra “a una distancia promedio de 1 metro” de la carretera.

“En este momento se registra viento del sur (S) de 20 km/h, proyectando durante la tarde rachas de 30 km/h. Se prevé disminución a partir de las 18.00 horas. Temperatura actual: 32°C. Humedad relativa: 30%. Se proyectan temperatura máxima de 35°C”, informaron desde el organismo.