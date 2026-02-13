País incendio forestal

Senapred declara alerta roja en San Fernando por incendio forestal

Por Miguel Buksdorf

13.02.2026 / 16:56

{alt}

El organismo especificó que el incendio abarca una superficie de 20 hectáreas y amenaza la conectividad vial de la carretera Ruta 5 sur.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que la comuna de San Fernando se encuentra bajo alerta roja por un incendio forestal en el sector de Quilapán.

El siniestro, que se encuentra en combate, afecta a un total de 20 hectáreas y mantiene a las Compañías del Cuerpo de Bomberos de Placilla, Nancagua, Malloa, Quinta de Tilcoco, Coltauco, San Vicente y Chimbarongo combatiendo el fuego.

Asimismo, desde Senapred señalaron que el incendio representa una amenaza inminente a la conectividad vial de la Ruta 5 sur del sector por visibilidad, debido a humo en la ruta. Puesto que el incendio se encuentra “a una distancia promedio de 1 metro” de la carretera.

“En este momento se registra viento del sur (S) de 20 km/h, proyectando durante la tarde rachas de 30 km/h. Se prevé disminución a partir de las 18.00 horas. Temperatura actual: 32°C. Humedad relativa: 30%. Se proyectan temperatura máxima de 35°C”, informaron desde el organismo.

DESTACAMOS

País En medio de polémica por ayuda humanitaria a Cuba: El día que el Gobierno de Sebastián Piñera envió 17 toneladas de ayuda a Venezuela

LO ÚLTIMO

País Senapred declara alerta roja en San Fernando por incendio forestal
Kaiser contestó a congresista estadounidense que advirtió "consecuencias" por ayuda a Cuba: "No puedo dejar pasar el agravio"
Informe revela que gobierno de Trump gastó más de US$30 millones para deportar a inmigrantes a países que no son los suyos
Minsal investiga frutillas bañadas en chocolate vendidas en playas tras causar alarma por no derretirse con el calor
Defensoría de Niñez interpone recurso para frenar acceso de Contraloría a datos de menores en programas de identidad de género
¿Cuál será la máxima este sábado? Revisa el pronóstico del tiempo para el 14 de febrero en Chile | CNN Tiempo