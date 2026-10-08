Senapred declara Alerta Roja por riesgo de aluviones en la RM: Estas son las 10 comunas bajo advertencia

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó durante este jueves una alerta roja para 10 comunas de la región Metropolitana, debido a un intenso aluvión que ocasionó una emergencia en el sector oriente de la capital.
De acuerdo con el reporte, la cobertura es para las comunas ubicadas en la cordillera y precordillera:
- San José de Maipo
- Puente Alto
- Pirque
- La Florida
- Peñalolén
- La Reina
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Vitacura
- Colina
Desde el municipio recomendaron no transitar por los sectores de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.
Recomendaciones ante la emergencia
El organismo entregó los siguientes consejos ante esta emergencia:
- Si el aluvión se está acercando y no puedes evacuar hacia un Punto de Encuentro, evacua hacia zonas superiores de casas, techos, edificios u otra estructura.
- Si estás conduciendo y llegas a un área afectada por el aluvión, evita cruzarla y aléjate del lugar.
- Aléjate de la zona afectada por el aluvión, podrían generarse otros en la cercanía.
- Vuelve a tu hogar cuando las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.
#SENAPREDRM Se declara #Alerta Roja para las comuna de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina por remoción en masa. Más información en: https://t.co/bpRWWeCZ46 https://t.co/ylq4V0hfr4
— SENAPRED (@Senapred) October 8, 2026
#ALERTAROJA LAS CONDES
Tras el aluvión de dos quebradas, se declara alerta roja en Las Condes, la catástrofe se concentra en el sector de San Carlos de Apoquindo. https://t.co/jhC6EGdjMx
— Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) October 8, 2026
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