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Senapred declara Alerta Roja por riesgo de aluviones en la RM: Estas son las 10 comunas bajo advertencia

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó durante este jueves una alerta roja para 10 comunas de la región Metropolitana, debido a un intenso aluvión que ocasionó una emergencia en el sector oriente de la capital.

De acuerdo con el reporte, la cobertura es para las comunas ubicadas en la cordillera y precordillera:

  • San José de Maipo
  • Puente Alto
  • Pirque
  • La Florida
  • Peñalolén
  • La Reina
  • Las Condes
  • Lo Barnechea
  • Vitacura
  • Colina

Desde el municipio recomendaron no transitar por los sectores de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.

Recomendaciones ante la emergencia

El organismo entregó los siguientes consejos ante esta emergencia:

  • Si el aluvión se está acercando y no puedes evacuar hacia un Punto de Encuentro, evacua hacia zonas superiores de casas, techos, edificios u otra estructura.
  • Si estás conduciendo y llegas a un área afectada por el aluvión, evita cruzarla y aléjate del lugar.
  • Aléjate de la zona afectada por el aluvión, podrían generarse otros en la cercanía.
  • Vuelve a tu hogar cuando las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.

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