Senapred declara Alerta Roja por riesgo de aluviones en la RM: Estas son las 10 comunas bajo advertencia

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó durante este jueves una alerta roja para 10 comunas de la región Metropolitana, debido a un intenso aluvión que ocasionó una emergencia en el sector oriente de la capital.

De acuerdo con el reporte, la cobertura es para las comunas ubicadas en la cordillera y precordillera:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

Desde el municipio recomendaron no transitar por los sectores de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche. Recomendaciones ante la emergencia

El organismo entregó los siguientes consejos ante esta emergencia:

Si el aluvión se está acercando y no puedes evacuar hacia un Punto de Encuentro, evacua hacia zonas superiores de casas, techos, edificios u otra estructura.

Si estás conduciendo y llegas a un área afectada por el aluvión, evita cruzarla y aléjate del lugar.

Aléjate de la zona afectada por el aluvión, podrían generarse otros en la cercanía.

Vuelve a tu hogar cuando las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.