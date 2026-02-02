Senapred declara alerta roja para Isla de Pascua por incendio con “amenaza inminente a viviendas”

El fuego está a una distancia de 200 metros de las viviendas en Vaihú, informó Senapred.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja en la Isla de Pascua por un incendio forestal en Vaihú que presenta “amenaza inminente a viviendas”.

Según información preliminar recolectada por Senapred y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se trataría de un incendio denominado “Grilla 44”, que se mantiene activo y ha quemado media hectárea en la zona, hasta ahora.

Las llamas están a una distancia de solo 200 metros de las viviendas más cercanas, lo que ha generado urgencia en las autoridades por combatir el incendio forestal.

El servicio informó que el Cuerpo de Bomberos de la Isla de Pascua ya está desplegado en la zona por la emergencia y que, además, dos brigadistas y la unidad especializada de Brifar están apoyando a la institución.

El director regional de Senapred de Valparaíso, Christian Cardemil, entregó información sobre la alerta roja provincial y llamó a acatar las instrucciones de los equipos en la zona.

“Hacemos un llamado a la comunidad a seguir las instrucciones de la autoridad, como asimismo las recomendaciones que estén entregando los equipos desplegados en el territorio”, declaró Cardemil.

Director Regional de #SENAPREDValpo, Christian Cardemil, entrega detalles sobre declaración de Alerta Roja Provincial, por Incendio Forestal “La Grilla”, en la Provincia de Isla de Pascua. pic.twitter.com/SMgXbZ1oiF — SENAPRED Valparaíso (@Senapred_valpo) February 2, 2026

Además, recordó que se puede buscar más información y novedades a través del sitio oficial del servicio.