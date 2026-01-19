Senapred declara alerta roja en la Región de La Araucanía por incendios forestales
Por Miguel Buksdorf
19.01.2026 / 18:48
La Dirección Regional de el organismo canceló la Alerta Amarilla y declaró en su lugar la Alerta Roja.
A las 17:59 de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la Región de La Araucanía por incendios forestales.
“Se registran una gran cantidad de incendios forestales cercanos a sectores poblados y asentamientos rurales, presentando gran resistencia al control, con condiciones meteorológicas propicias para la ignición y propagación de estos”, comunicó el organismo.
Las comunas afectadas por estos incendios son Nueva Imperial, Temuco, Angol, Lumaco, Purén, Padre Las Casas, Carahue y Collipulli.
Además, Senapred ha llamado a evacuar diversos sectores con apoyo de mensajería a lo largo de la región.
Con la declaración de la Alerta Roja, comunicaron que se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y Senapred. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.