Senapred declara alerta roja en la Región de La Araucanía por incendios forestales

La Dirección Regional de el organismo canceló la Alerta Amarilla y declaró en su lugar la Alerta Roja.

A las 17:59 de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la Región de La Araucanía por incendios forestales.

“Se registran una gran cantidad de incendios forestales cercanos a sectores poblados y asentamientos rurales, presentando gran resistencia al control, con condiciones meteorológicas propicias para la ignición y propagación de estos”, comunicó el organismo.

Las comunas afectadas por estos incendios son Nueva Imperial, Temuco, Angol, Lumaco, Purén, Padre Las Casas, Carahue y Collipulli.

#SenapredAraucania Se cancela #Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para la Región de La Araucanía por incendio forestal.https://t.co/FezkxbL9Ou pic.twitter.com/1EdOM3P2f5 — SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026

Además, Senapred ha llamado a evacuar diversos sectores con apoyo de mensajería a lo largo de la región.

Con la declaración de la Alerta Roja, comunicaron que se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y Senapred. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.