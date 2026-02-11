Senapred declara Alerta Roja en Puchuncaví por incendio forestal “La Estancilla”

El siniestro, que afecta siete hectáreas en la región de Valparaíso, movilizó un importante despliegue aéreo y terrestre para su combate.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso, debido al incendio forestal “La Estancilla”.

Según información preliminar, el siniestro registra siete hectáreas afectadas y se desarrolla en sectores cercanos a zonas habitadas.

Despliegue de emergencia

Para el control de las llamas, se instruyó la concurrencia de seis brigadas de Conaf, tres técnicos, tres helicópteros, seis aviones y un skidder, junto a los cuerpos de Bomberos de Puchuncaví y Zapallar, personal de seguridad pública y Carabineros.

Según reportó Radio Bio Bío, Senapred precisó que la Alerta Roja permite la movilización de “todos los recursos necesarios y disponibles” como apoyo adicional a las labores desplegadas por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. La medida se mantendrá vigente “hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten”.