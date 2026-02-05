País clima

Senapred declara alerta amarilla para la Región de Coquimbo por “calor intenso”: Se prevén hasta 34°C

05.02.2026 / 10:42

La alerta estará vigente "a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten", detallaron desde Senapred.

Este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla para la Región de Coquimbo por calor intenso.

Según la información dada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), está vigente un aviso por altas temperaturas en el litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos desde el 6 al 7 de febrero.

En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial de Coquimbo, la Dirección Regional del Senapred decidió decretar “Alerta Amarilla Regional por calor intenso, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten“.

“Con la declaración de esta alerta se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de minimizar los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente“, detallaron desde el Senapred.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a la población de la zona a “protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor intenso, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación”.

¿Qué temperaturas se pronostican para la Región de Coquimbo?

