Senapred declara alerta amarilla para cuatro comunas de la Región de Valparaíso por crecida del río Aconcagua

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla para cuatro comunas de la Región de Valparaíso debido al sistema frontal.

De acuerdo con el servicio, se emitió la alerta amarilla debido a que la estación hidrométrica de Puente Colmo detectó una crecida del río Aconcagua.

Esta crecida en el caudal alcanzó “valores de umbral amarillo, que suponen un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”.

La alerta considera a las siguientes comunas:

Limache

Quintero

Concón

Quillota

La medida estará vigente desde esta jornada “hasta que las condiciones así lo ameriten”.

Cabe recordar que, minutos antes, Senapred ordenó también evitar el sector de Puente Colmo en dichas comunas.

“Con la declaración de la Alerta Amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, añadieron.