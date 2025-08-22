Senapred entrega balance por sistema frontal: Hay cierres preventivos de rutas, cancelación de clases y personas sin luz

La institución comunicó que entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos hay distintas afectaciones debido al sistema frontal que ha traído lluvias, vientos y nevadas.

Este viernes, Senapred entregó un balance por el sistema frontal entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

Hasta la fecha, hay dos personas en la Región de O’Higgins que están damnificadas, mientras que en Coquimbo hay dos personas en situación de calle que fueron albergadas.

En cuanto a afectación de viviendas, en la Metropolitana y en O’Higgins hay 66 y 10 que tienen daño menor, respectivamente.

Sistema frontal: alteraciones de conectividad

En la comuna de Coquimbo se han registrado anegamientos e interrupciones menores en diversos puntos.

En la Región de Valparaíso hay algunos cierres preventivos en cuatro comunas:

Comuna de Rinconada: cierre preventivo de la “Cuesta Chacabuco” E-115 G y “Las Bateas” E-105 G.

Comuna de San Esteban: cierre preventivo de la ruta “Campos de Ahumada” E-795 y “San Francisco” E-753.

Comuna de Olmué: Tránsito por la Cuesta la Dormida se encuentra interrumpido desde las 20:00 horas por acumulación de nieve.

Comuna de Cabildo: Cierre de Ruta E-411 altura km 59.8 en San Felipe y km 59.8 por acumulación de nieve.

En la Región Metropolitana:

Comuna de San José de Maipo: cierre camino hacia San José de Maipo, desde La Obra por acumulación de nieve.

Comuna de Lo Barnechea: cierre preventivo de Rutas G-21 (camino a Farellones) y G-19 (camino Pie Andino) por acumulación de nieve.

Por otra parte, se informan trabajos de habilitación con camiones hidrojet en algunos puntos críticos de las comunas de Maipú, Lo Espejo, La Florida y Renca.

Mientras que en Machalí, en O’Higgins, está habilitado el tránsito en la Ruta H-25 Cruce El Guindal (Carretera del cobre), que se mantuvo suspendido por acumulación de nieve.

Por último, en Chaitén (Los Lagos) se mantiene cerrada en forma preventiva la ruta 7 Cuesta Moraga, en los kilómetros 264 al 267, sector Mirador hasta el sector La Cumbre, para camiones desde las 20:30 horas del día 21 de agosto hasta las 08:00 am del día 22 de agosto.

Sistema frontal: Clientes sin luz

Hasta la fecha, hay más de 50 clientes que se mantienen sin luz, siendo La Araucanía la región más afectada, con 41.098 personas sin suministro eléctrico.

Sistema frontal: Situación meteorológica

Senapred también detalló la situación meteorológica de la jornada.

En tanto, las comunas de San Antonio, Putaendo y San Esteban (Valparaíso), Pirque, Puente Alto, Lo Barnechea y San José de Maipo (Metropolitana) y Machalí (O’Higgins) reportaron la suspensión de clases en distintos establecimientos educacionales.

Senapred también comunicó sobre el cierre de algunos pasos fronterizos: