País región de la araucanía

Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva en nueve comunas de La Araucanía por aviso de tormentas eléctricas

Por CNN Chile

28.10.2025 / 16:29

{alt}

El aviso de tormentas se mantendrá vigente durante este miércoles 29 de octubre. El Servicio recomendó a la población evitar acercarse a maquinarias, cercas o rejas de metal, además de alambrados y líneas eléctricas o de telefonía.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva en nueve comunas de la Región de La Araucanía debido a la probabilidad de tormentas eléctricas.

Se trata de las comunas de Collipulli, Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Villarrica, Pucón y Curarrehue.

Tormentas eléctricas en La Araucanía

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por “probables tormentas eléctricas en precordillera y cordillera de la región”.

El fenómeno se extenderá durante todo el día este miércoles 29 de octubre.

La Alerta Temprana Preventiva se mantendrá “vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”.

La declaración de la alerta, además, “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

Senapred también recomendó a la población “evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta”.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Programas completos Seguirán las altas temperaturas en el país | CNN Tiempo
Decretan prisión preventiva e internación provisoria para cuatro imputados por el crimen de Krishna Aguilera
Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva en nueve comunas de La Araucanía por aviso de tormentas eléctricas
Huracán Melissa: Cocodrilos a la deriva agregan un peligro imprevisto en Jamaica
La primera dama francesa, Brigitte Macron, está sufriendo una profunda ansiedad tras rumores sobre su género, según su hija
La oposición ingresó formalmente la acusación constitucional en contra de Diego Pardow