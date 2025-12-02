Senapred decretó Alerta Roja en Limache por incendio forestal: Llamó a evacuar sectores El Limachito y Condominio Limache
Por CNN Chile
02.12.2025 / 16:36
Bomberos y brigadas de Conaf trabajan en el lugar para impedir el avance de las llamas.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en Limache (Región de Valparaíso) debido a un incendio forestal.
Hasta el momento, el incendio ha afectado tres hectáreas.
Trabajan en el lugar los Cuerpos de Bomberos de Limache y de Villa Alemana, junto a 6 brigadas de Conaf, 1 técnico, 1 aeronave cisterna, 2 camiones aljibes de la Municipalidad de Limache y 1 unidad de Gestión de Riesgos (GRD) Municipal.
Con la declaración de la Alerta, Senapred informó que “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.
Debido al siniestro, Senapred solicitó evacuar los sectores El Limachito y Condominio Limache.