Senapred decretó Alerta Roja en Limache por incendio forestal: Llamó a evacuar sectores El Limachito y Condominio Limache

Bomberos y brigadas de Conaf trabajan en el lugar para impedir el avance de las llamas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en Limache (Región de Valparaíso) debido a un incendio forestal.

Hasta el momento, el incendio ha afectado tres hectáreas.

Trabajan en el lugar los Cuerpos de Bomberos de Limache y de Villa Alemana, junto a 6 brigadas de Conaf, 1 técnico, 1 aeronave cisterna, 2 camiones aljibes de la Municipalidad de Limache y 1 unidad de Gestión de Riesgos (GRD) Municipal.

Recursos destinados➡️6 brigadas, 2 técnicos, 1 avión cisterna y 2 helicópteros de #CONAF; además de Bomberos. 📌#SENAPRED solicitó evacuar sector El Limachito y Condominio Limache. pic.twitter.com/WGytVj7LlJ — CONAF – Incendios forestales (@incendios_CONAF) December 2, 2025

Con la declaración de la Alerta, Senapred informó que “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

Debido al siniestro, Senapred solicitó evacuar los sectores El Limachito y Condominio Limache.