País incendios forestales

Senapred decretó Alerta Roja en Limache por incendio forestal: Llamó a evacuar sectores El Limachito y Condominio Limache

Por CNN Chile

02.12.2025 / 16:36

{alt}

Bomberos y brigadas de Conaf trabajan en el lugar para impedir el avance de las llamas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en Limache (Región de Valparaíso) debido a un incendio forestal.

Hasta el momento, el incendio ha afectado tres hectáreas.

Trabajan en el lugar los Cuerpos de Bomberos de Limache y de Villa Alemana, junto a 6 brigadas de Conaf, 1 técnico, 1 aeronave cisterna, 2 camiones aljibes de la Municipalidad de Limache y 1 unidad de Gestión de Riesgos (GRD) Municipal.

Con la declaración de la Alerta, Senapred informó que “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

Debido al siniestro, Senapred solicitó evacuar los sectores El Limachito y Condominio Limache.

DESTACAMOS

Cultura Estrenos de diciembre 2025: Las series y películas que llegan a Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video y Apple TV+

LO ÚLTIMO

País Senapred decretó Alerta Roja en Limache por incendio forestal: Llamó a evacuar sectores El Limachito y Condominio Limache
“Scromiting”: La cada vez más común condición que desencadena vómitos incontrolables tras consumir marihuana
Inicia pago a vocales de mesa que participaron en las elecciones 2025: ¿De cuánto es el monto?
“Altas temperaturas extremas”: DMC decreta alerta meteorológica para las regiones de Valparaíso y Metropolitana
Jara y respaldo de Ximena Rincón a Kast: "Me llama la atención el tránsito político que ha tenido para apoyar a la ultraderecha"
Canciller peruano reitera que Perú “no está en condiciones” de recibir un número mayor de migrantes