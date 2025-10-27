Senapred declara alerta roja en Ancud por incendio forestal: Está “cercano a sectores poblados”

Desde la institución informaron que Bomberos, Conaf y Carabineros trabajan para detener el avance del fuego.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en Ancud (Chiloé) debido a un incendio forestal.

El siniestro, denominado “Hueihuen” se encuentra en combate y hasta el momento ha consumido 0,5 hectáreas.

El incendio está “cercano a sectores poblados”, indicó el organismo.

Bomberos de Ancud, 6 técnicos de Conaf y Carabineros se encuentran trabajando para detener el avance de las llamas.

“En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por CONAF, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, la Dirección Regional de SENAPRED declara Alerta Roja para la comuna de Ancud por incendio forestal, vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten”, informó la institución.