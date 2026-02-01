Senapred actualiza balance por lluvias en la RM: 341 viviendas afectadas y 5 mil clientes siguen sin luz

Senapred actualizó el balance por las precipitaciones que afectaron este sábado a la Región Metropolitana.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó el balance tras las precipitaciones que afectaron durante este sábado a la Región Metropolitana, las que provocaron anegamientos y cortes de caminos en distintos sectores.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que, de manera preliminar, hay 341 viviendas con algún nivel de daño producto de este evento meteorológico.

“Tenemos 33 viviendas afectadas en la comuna de Padre Hurtado, 300 en Maipú y 8 en Las Condes“, detalló.

En Padre Hurtado, Cebrián indicó que el desborde de un canal produjo el “anegamientos en las poblaciones Nueva Estrellas y José Morales”

Por su parte, en la comuna de Lo Barnechea se reportó una remoción en masa en el kilómetro 6 de la Ruta G-21. La vía fue despejada; sin embargo, el tránsito se mantiene restringido.

“Le pedimos a las personas que no son residentes que no se acerquen al sector, ya que no podrán subir”, señaló la directora nacional de Senapred.

Asimismo, en Maipú se registraron anegamientos en los sectores de La Farfana, El Abrazo de Maipú y en el camino a Melipilla.

Finalmente, la autoridad informó que más de 5 mil clientes en la Región Metropolitana continúan sin suministro eléctrico.