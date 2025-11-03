Senadores realizarán seminario sobre el proyecto FES: ¿Quiénes asistirán y qué esperar de la instancia?

La instancia busca "escuchar y reflexionar" sobre los alcances, desafíos y oportunidades de la iniciativa presentada por el Gobierno.

La Comisión de Educación del Senado realizará un seminario para discutir el proyecto de financiamiento de la educación superior (FES).

La instancia, que se realizará este miércoles 5 de noviembre entre las 9:30 y las 13:30 horas en la Sala de Sesiones del Senado en Valparaíso, reunirá a representantes de universidades, centros de pensamiento y del Gobierno

El proyecto presentado por el Ejecutivo se encuentra en segundo trámite y busca crear un nuevo instrumento de financiamiento para estudios de educación superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, apuntando a poner fin al CAE.

Seminario sobre el proyecto FES

El presidente de la Comisión, el senador Gustavo Sanhueza, comentó que “uno de los objetivos del seminario es poder escuchar y reflexionar sobre sus alcances, desafíos y oportunidades. Recordemos que este es un proyecto que ponía fin al CAE y venía con una promesa de una condonación universal”.

Y añadió que durante la tramitación en el Congreso, “el texto se ha ido modificando y se bajaron las expectativas, de modo que se trata de una condonación en casos específicos y no en aquellos donde los profesionales tienen las condiciones para pagar”.

En ese sentido, el parlamentario remarcó que “hay varias dudas” relacionadas con cómo se modifica el texto legal y cómo será el financiamiento para los estudiantes. Por otro lado, “también tiene impacto con respecto al financiamiento de instituciones de educación superior”.

Sanhueza también señaló que “existe controversia sobre si puede influir o no en la independencia de los centros de educación superior porque finalmente son centros de pensamiento independientes que no debieran depender de la coyuntura de un gobierno u otro”.

De esa manera, el seminario escuchará las distintas visiones de los actores involucrados.

¿Qué es el FES?

El proyecto propone un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios superiores, buscando reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE), al Fondo Solidario y a los créditos CORFO.

Según han explicado las autoridades, los beneficiarios pagarían solo si superan un umbral de ingresos ($500.000 mensuales aproximadamente), y el pago sería proporcional a su sueldo, con un tope del 7% u 8% según el tramo.