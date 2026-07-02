Senadores proponen sancionar penalmente el reclutamiento de menores de edad por organizaciones criminales

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a los senadores Paulina Vodanovic y Pedro Araya, presentaron un proyecto para sancionar el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales.

En concreto, la iniciativa busca crear un nuevo delito para aquellas personas que “recluten, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos en beneficio de organizaciones criminales”.

Así, se busca llegar a penas agravadas “cuando las víctimas sean menores de 14 años, exista violencia o intimidación, o sean utilizadas para portar armas, transportar drogas, realizar labores de vigilancia o cumplir otras funciones dentro de organizaciones delictivas o criminales”.

Adicionalmente, “fortalece las herramientas de investigación y el comiso de los bienes obtenidos mediante estas actividades ilícitas, con el propósito de afectar directamente el patrimonio de las organizaciones criminales”.

Según explicaron los senadores, se busca llegar a un aspecto que no se considera en la ley de responsabilidad penal adolescente.

“De manera transversal estamos ingresando un proyecto de ley para sancionar la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, estableciendo penas especialmente severas para quienes los utilicen en beneficio de asociaciones delictivas o criminales, especialmente cuando se aprovechen de su vulnerabilidad”, sostuvo Núñez.

“Como hoy ya existe un delito que sanciona el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por organizaciones criminales, lo que debemos hacer es complementar la legislación vigente, creando un delito distinto: la instrumentalización criminal de menores“, complementó la senadora Vodanovic.

En esa misma línea, Araya planteó que la normativa actual tiene un “vacío respecto de quienes captan menores para delinquir y con este proyecto buscamos avanzar en una respuesta más integral frente al crimen organizado y la delincuencia juvenil”.

La presidenta del Senado señaló que se llegó a un acuerdo para discutir la iniciativa, que será presentada la próxima semana, en las comisiones de Seguridad Pública y de Constitución.