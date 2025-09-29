Senadores proponen aumentar a tres meses fuero laboral por muerte de un hijo

Un grupo de senadores presentó una moción para modificar el Código del Trabajo y poder dar más tiempo de fuero laboral.

Actualmente, el Código del Trabajo indica que los padres y madres tienen derecho a un permiso laboral de 10 días por la muerte de un hijo o hija, y de un mes de fuero laboral.

Esto los protege de ser despedidos sin causa justificada por su empleador durante dicho período.

Sin embargo, los senadores Sebastián Keitel y Gastón Saavedra y las senadoras Loreto Carvajal y Alejandra Sepúlveda presentaron una moción para modificar el Código del Trabajo y aumentar el plazo del fuero laboral en el caso del fallecimiento de un hijo o hija.

Los parlamentarios argumentaron que la ampliación del plazo con el fin de darle al trabajador o trabajadora más tiempo para el proceso de recuperación emocional.

Con esto, además, se busca reconocer la magnitud del duelo parental y proteger la salud mental, estabilidad económica y derechos laborales en un momento de vulnerabilidad.

La iniciativa fue derivada a la Comisión de Trabajo para ser estudiada.