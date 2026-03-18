Senadores del Frente Amplio presentan 100 indicaciones a proyecto que conmuta penas

Los senadores del Frente Amplio, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, presentaron cerca de 105 indicaciones al proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad.

Los senadores del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, presentaron cerca de 105 indicaciones al proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud y edad.

La iniciativa, impulsada por los legisladores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, se encuentra en su primer trámite.

El legislador Ibáñez presentó más de 80 indicaciones para reformular el proyecto y establecer que la reclusión domiciliaria sea una medida excepcional y estrictamente regulada. Entre las modificaciones propuestas se contempla la exclusión expresa de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, además de restricciones para delitos graves contra las personas, incluidos delitos sexuales y casos de violencia de género.

Las indicaciones también elevan los requisitos médicos y jurídicos para acceder al beneficio, incorporan monitoreo telemático obligatorio y supervisión permanente por parte de Gendarmería, y fortalecen la participación de las víctimas en el procedimiento judicial.

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Por su parte, Sánchez complementó que “las indicaciones que hemos presentado buscan detener un proyecto de ley que posibilita dejar en libertad no solo a algunos de los mayores genocidas que nuestro país tiene, sino también a abusadores de niños y adolescentes, pero que busca también entregar una protección extra a los hijos de madres privadas de libertad, lo cual da un poco de humanidad a este proyecto”.

Además, explicó que se incorporó una propuesta para que madres embarazadas y/o con hijos de hasta tres años puedan cumplir su pena en sus hogares, al cuidado de estos.

El proyecto continuará su tramitación en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, instancia en la que se discutirán las indicaciones presentadas.