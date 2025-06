Senadores critican “Ley Mordaza 2.0” acusando que “la responsabilidad no es de los periodistas”

Parlamentarios se refirieron a la iniciativa que busca tipificar y sancionar a quienes divulguen antecedentes de una investigación penal reservada, como lo son el Caso Audios o el Caso Monsalve.

Un grupo de senadores de oficialismo y de oposición presentaron un proyecto de ley que ya ha recibido críticas tanto por sus pares en el Congreso como por el gremio de periodistas. Se trata de la denominada “Ley Mordaza 2.0”, que busca tipificar y sancionar la divulgación de antecedentes de una investigación penal reservada.

La iniciativa fue presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS).

La idea es que con esta nueva normativa se prevengan divulgaciones como las que hemos conocido con el audio de Luis Hermosilla o las conversaciones de Manuel Monsalve en sus diferentes investigaciones, por ejemplo.

Este proyecto ya ha sido calificado como “Ley Mordaza 2.0” precisamente en referencia a la iniciativa de 2016, un intento fallido enmarcado en los casos Penta y SQM.

Cuestionamientos por debilitamiento a libertad de prensa

Dentro del mismo Congreso ya han surgido diversos cuestionamientos sobre el proyecto.

Por ejemplo, el senador Tomás de Rementería difiere de su compañero de partido De Urresti al señalar que la responsabilidad no recae en los periodistas sino en las y los intervinientes de una causa, adelantando que si el proyecto contempla sanciones al gremio votará en contra de esa parte.

“Acá la responsabilidad no es de los periodistas que hacen su trabajo. Los periodistas tienen una labor que informar. Acá el problema está en los intervinientes en el proceso judicial. Yo, por ejemplo, esperaría que no fuera tan fácil que cualquier parlamentario se querelle en una causa y tenga acceso a la carpeta para después filtrarla. Yo también esperaría que no haya fiscales que en cada causa de carácter público que participan termina filtrada la información de la causa”, afirmó.

En una línea similar, el senador Iván Flores (DC) expresó que esta iniciativa tiene “el foco cambiado”, pues debiera advertir diferencias entre quienes filtran y quienes informan aquello filtrado.

“Los derechos de informar y la libertad de expresión, son indispensables. Los hechos de interés público deben ser conocidos por la ciudadanía. Creo que el proyecto que algunos califican como Ley Mordaza, relativo a filtraciones, tiene el foco cambiado y no diferencia entre quienes filtran y quienes informan, de ningún modo se puede afectar la libertad de prensa, pilar fundamental en una democracia”, aseguró el parlamentario.

Asimismo, la senadora Fabiola Campillai (Ind.) habló directamente de censura, recordando lo ocurrido con la primera Ley Mordaza y los tratados internacionales con que se contrapone esta iniciativa.

“Este proyecto es tan grave que atenta contra la Declaración Universal de Derechos Humanos y contra la plena libertad de prensa que Chile ha ratificado en tratados internacionales como el Pacto de San José. Es tan grave que instala la persecución hacia periodistas y reporteros que lo único que buscan es sacar a la luz cómo el poder abusa para beneficio propio. Siempre estaré por la libertad de prensa, la independencia de los medios y, por supuesto, porque nadie termine preso por informar y exponer la verdad”, comentó la senadora.