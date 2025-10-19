Senadora Vodanovic acusa a Kast de negacionismo sobre violaciones de derechos humanos en dictadura

La presidenta del Partido Socialista emplazó al candidato republicano a condenar específicamente los crímenes ocurridos en Paine y cuestionó su compromiso con la democracia.

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, lanzó duras acusaciones contra el candidato presidencial José Antonio Kast durante una entrevista en Mesa Central de T13, señalándolo como negacionista de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. La parlamentaria realizó un emplazamiento directo al líder republicano, cuestionando su falta de condena específica a los crímenes cometidos en la comuna de Paine.

Cuestionamiento a compromiso democrático

Vodanovic fue categórica al afirmar que “nunca he escuchado a Kast condenar las violaciones de los derechos humanos en Paine”, donde existen memoriales que recuerdan a personas perseguidas y asesinadas por agentes del Estado. La senadora amplió su crítica al señalar que el candidato “defiende la violación de los derechos humanos”, lo que calificó como “muy grave” para quien aspira a la Presidencia.

Estas declaraciones se produjeron en el contexto de la respuesta de Vodanovic a las acusaciones de Kast sobre la justificación de la violencia durante el estallido social por parte de autoridades de gobierno.

La dirigenta socialista también cuestionó las propuestas económicas de Kast, advirtiendo que los recortes de 6.000 millones de dólares afectarían programas sociales como la entrega de computadores a estudiantes y la Pensión Garantizada Universal (PGU), que según recordó, el candidato había prometido eliminar anteriormente.