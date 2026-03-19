Senadora Núñez anuncia ingreso del proyecto de modificación del Mepco al Congreso la próxima semana

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, sobre el proyecto de modificación del Mepco, señaló que a inicios de semana la iniciativa ingresará a la Cámara y que el miércoles 25 de marzo se tramitará en la Comisión de Hacienda de la Corporación.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció que el próximo miércoles ingresará el proyecto de modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio del conflicto en Medio Oriente que ha provocado un alza en el precio del petróleo, lo que impactaría en el costo de los combustibles.

“Todavía no ingresa la iniciativa; primero va a ingresar en la Cámara y luego, lo más probable, a la Comisión de Hacienda del Senado el miércoles (25 de marzo)”, explicó.

Cabe destacar que actualmente el Ministerio de Hacienda, junto a Energía, se encuentran elaborando una propuesta. Según publicó Diario Financiero, de manera preliminar se baraja la posibilidad de modificar las bandas del Mepco, suspender su aplicación debido al contexto de guerra que enfrentan Estados Unidos e Israel contra Irán, o implementar un nuevo mecanismo para subsidiar a los segmentos más vulnerables de la población.

El lunes 23 de marzo se realizará el comité político encabezado por el Presidente José Antonio Kast. En dicha instancia se tomará una decisión sobre esta materia; por tanto, el anuncio podría concretarse en la misma jornada o el martes 24 por la mañana.

Cómo funciona actualmente el Mepco

El académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes (Uandes), Nicolás Román, explicó que el Mepco es un sistema “de estabilización de precios, es decir, suaviza la curva de precios”, creado en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet en 2014, y que busca evitar fluctuaciones importantes en el precio de los combustibles y del gas natural.

El mecanismo opera a partir del precio mayorista que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) les vende a las grandes distribuidoras, el cual se calcula mediante un polinomio que incorpora distintos factores, incluidos los impuestos específicos, según indicó el experto.

De este modo, el sistema permite moderar las variaciones de los valores que finalmente pagan los consumidores.

“En ese polinomio, bastante complejo, lo ajustan de tal manera que el alza máxima puede ser de 2,4%, y eso lo hacen cada tres semanas”, detalló Román, y subrayó que este sistema implica un costo fiscal.