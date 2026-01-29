Senadora Campillai cuestiona duramente beneficio de salida dominical para Patricio Maturana: “Me produce dolor y angustia”

La parlamentaria calificó como “inaceptable” que Maturana haya accedido al beneficio, argumentando que es una persona que nunca “ha mostrado arrepentimiento ni empatía con mi persona”.

Este miércoles, el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Molina aprobó la solicitud de Patricio Maturana para acceder al beneficio de salida dominical.

Maturana fue encarcelado en el Centro Penitenciario de Molina luego de que fuera declarado culpable por apremios ilegítimos y lesiones graves que causaron la ceguera de la senadora Fabiola Campillay.

La parlamentaria reaccionó a esta decisión en redes sociales, calificándola como “inaceptable” y afirmando que le genera “dolor y angustia”.

Para Campillay, la salida dominical de Maturana representa “un caso más en el que se demuestra el desamparo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Gabriel Boric”.

Como víctima de un ataque que acabó con mi visión, señalo que: los beneficios carcelarios que se otorgarán a Patricio Maturana, autor de este crimen, me generan dolor y angustia. Es inaceptable que el Director Nacional de Gendarmería haya viajado a la cárcel donde se encuentra…

Campillay acusa que no es “casualidad”

La senadora deslizó una presunta injerencia del presidente electo, José Antonio Kast, en esta decisión: “Es inaceptable que el Director Nacional de Gendarmería haya viajado a la cárcel donde está recluido Maturana, justamente dos días después de reunirse con el presidente electo, quien abiertamente ha señalado en querer liberar a mi agresor”.

Afirmó que ahora, tras dicha visita, “se confirmó la aprobación del beneficio de salida dominical a mi victimario, quien en ningún momento ha mostrado arrepentimiento y mucho menos empatía con mi persona por el daño irremediable que me ha causado”.

Campillay sostuvo que “no es casualidad cómo se han dado los hechos”, por lo que pidió la renuncia del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, y emplazó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, a revisar la documentación de la solicitud de Maturana.

Agregó que, de no hacerlo, se convertiría en cómplice de la decisión tomada por el Consejo de Molina, el cual —afirmó— “está implementando adelantadamente el programa de Kast”.

Reacciones del oficialismo

La senadora Yasna Provoste solidarizó con su par a través de X, señalando que “duele el alma cuando se beneficia a personas que no muestran arrepentimiento alguno”.

Asimismo, Provoste pidió a la institución reflexionar sobre la decisión adoptada: “Espero que la decisión de Gendarmería se pueda rectificar por los canales correspondientes”.