Senadora Campillai convoca a marcha contra eventuales indultos: “Tratan de justificar que estamos frente a pobres abuelitos”

La senadora independiente Fabiola Campillai convocó este jueves a una manifestación para el sábado 6 de junio en Plaza Baquedano, con el fin de protestar en contra de eventuales indultos presidenciales a condenados por violaciones a los derechos humanos y por delitos en el marco del estallido social.

Campillai aseguró que “estamos viviendo momentos complejos en materia de derechos humanos en nuestra nación”, según consignó La Tercera.

En esa línea, arremetió contra el Gobierno al acusar que están intentando indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad.

“Quienes están en el Palacio de La Moneda tratan de justificar que estamos frente a pobres abuelitos, como si la edad eximiera de toda responsabilidad en el asesinato, desaparición, tortura y secuestro de nuestra gente que juraron defender”, criticó.

Compartió la misma postura respecto a los condenados en el contexto del estallido social: “No es justo que hayan sido condenados y a ellos los liberen, porque aquí la ley se respeta”.

Por último, criticó que en la Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast hubo una ausencia de anuncios en materia de derechos humanos o ayudas a personas con discapacidad.

“La cuenta pública pasó sin pena ni gloria. No se anunció nada, no se dijo nada, y al final solamente se anuncian cosas como el rol único de vándalos, que solamente va a ir en castigo a nuestra gente, a la gente trabajadora, a la gente humilde”, sostuvo.

La manifestación está organizada por la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna y la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, a las 10:00 horas.