Senador Saavedra (PS) advierte que plan económico de Kast “no tiene espacio” para recortes tributarios en medio de guerra y alza de precios

El parlamentario socialista cuestionó las propuestas del gobierno de reducir impuestos corporativos y modificar el MEPCO, en un contexto de crisis internacional que ya golpea los combustibles en Chile. Llamó a "decisiones de unidad nacional" y a separar los proyectos en lugar de una ley miscelánea.

El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, analizó en CNN Chile Radio el paquete de medidas económicas anunciado por el gobierno de José Antonio Kast, en medio de la escalada bélica en Medio Oriente que ya disparó el precio del petróleo y los combustibles en Chile.

El parlamentario fue crítico con la estrategia oficial y advirtió que “no hay espacio para recortes tributarios” en el escenario actual.

Críticas a la “triada ideológica”

Saavedra cuestionó la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% y la posible modificación del MEPCO, señalando que “si el ministro dice que no hay plata, lo que necesita el país son mayores ingresos, no disminuirlos”.

Advirtió que el impacto de la guerra recaerá en “los que menos ganan” y llamó a no repetir el modelo de una ley ómnibus: “Hay que separar las aguas, discutir cada tema en su mérito”.

También pidió focalizar cualquier beneficio tributario y exigió al gobierno explicar el alcance de medidas como la rebaja transitoria del IVA a viviendas nuevas. “No se puede reactivar solo los ingresos inmobiliarios sin generar empleo”, sentenció.