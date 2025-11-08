Senador PC e integrante del comando de Jara marca distancia de Boric: “Jeannette tiene un proyecto que supera con creces todo lo realizado por el gobierno”

En una entrevista con El Siglo, medio de comunicación afiliado al PC, el parlamentario abordó los desafíos de la candidata del oficialismo a una semana de los comicios.

El senador del Partido Comunista e integrante del comando de Jeannette Jara, Daniel Núñez deslizó una serie de cuestionamientos al gobierno de Gabriel Boric.

“Jeannette Jara es una figura política que tiene sello propio, una personalidad muy nítida, y tiene un proyecto que supera con creces todo lo que se ha realizado en el gobierno del Presidente (Gabriel) Boric, así que, desde ese punto de vista, ella instalará una mirada propia y que es de superación de lo que se hizo hasta ahora en materia de políticas públicas y políticas sociales”, planteó.

Núñez afirmó, además que “lo que sí tenemos que tener claro y muy presente, es que la extrema derecha y la derecha, han asumido una actitud mucho más agresiva en Chile y también en el mundo, mucho más violenta, generando calamidades en diversas partes, como el genocidio en Palestina, y desde ese punto de vista uno ve que esos sectores en el país entraron en una fase agresiva y lamentablemente el comando y el jefe de campaña de Evelyn Matthei se contagiaron de esa actitud descalificatoria y agresiva”.

“Vamos a tener mucha polarización, mucha agresión y mucha descalificación de parte de la derecha y de la extrema derecha y frente a eso nosotros tenemos que seguir dando a conocer nuestras propuestas y no aceptar las provocaciones que vienen de ese lado”, cerró.