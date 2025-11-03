Senador Keitel corre y se viste como Evelyn Matthei para apoyar al candidato Juan Manuel Santa Cruz

La actividad realizada en el Cerro Renca, contó con el apoyo del legislador, quien realizó una carrera "estilo Matthei"

El senador de Evópoli, Sebastián Keitel se disfrazó de Evelyn Matthei en un acto de apoyo al candidato a diputado por el distrito 9, Juan Manuel Santa Cruz.

La actividad realizada en el Cerro Renca, contó con el apoyo del legislador, quien realizó una carrera “estilo Matthei”, recordando cuando la entonces candidata de Providencia se puso a dirigir el tránsito en pleno centro y salió arrancando de los medios de comunicación con un chaleco reflectante.

“Por más trabajo y una economía más vigorosa, vota J-95” señaló Briones en uno de los videos que circulan en redes sociales.

Santa Cruz y su equipo recorrieron la feria Guanaco, ubicada en la comuna de Conchalí, para conocer las principales demandas y necesidades de los vecinos.