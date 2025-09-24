País josé miguel insulza

Senador Insulza fue internado en Clínica Alemana por “bloqueo del ritmo cardíaco”

Por Arelí Zúñiga

24.09.2025 / 19:14

El centro asistencial emitió un comunicado confirmando la situación y detallando que el parlamentario llegó a Urgencias tras experimentar un episodio de mareos. 

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, fue internado en la Clínica Alemana por un bloqueo del ritmo cardiaco.

El centro asistencial emitió un comunicado confirmando la situación y detallando que el parlamentario llegó a Urgencias tras experimentar un “episodio de mareos”.

“Luego de la evaluación realizada por el equipo médico, se diagnosticó un bloqueo del ritmo cardíaco. Por esta razón, durante la tarde se le implantará un marcapasos definitivo“, detalló la clínica.

Pese a esto, el recinto aseguró que “su evolución ha sido satisfactoria y permanecerá en observación”.

