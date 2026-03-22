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Senador Flores acusa a ministra Steiner de “descabezar la PDI” tras salida de subdirectora de Inteligencia

Por CNN Chile

22.03.2026 / 15:38

El parlamentario DC denunció que la remoción de Consuelo Peña responde a "cuestiones muy secundarias" y afecta la lucha contra el crimen organizado. Exigió explicaciones públicas y afirmó que la ministra de Seguridad cometió "un error gigantesco".

El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, criticó duramente la salida de Consuelo Peña, subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), y apuntó directamente a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.

El parlamentario calificó la decisión como “un error gigantesco” que implica “un descabezamiento de la PDI”.

La crítica del senador

Flores defendió la trayectoria de Peña, destacando su “carrera intachable” y el reconocimiento obtenido por operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Según el legislador, su salida responde a “cuestiones muy secundarias” y afecta la labor institucional. “No ha habido una explicación pública de este descabezamiento”, afirmó, exigiendo transparencia. “Cuenten la verdad”, sentenció. Hasta el cierre, el Ministerio de Seguridad no se había pronunciado sobre las acusaciones.

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