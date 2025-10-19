Senador Coloma acusa a Republicanos de estrategia de tensión y critica concepto de “parásitos” del Estado

El senador de la UDI cuestionó los métodos del Partido Republicano y afirmó que Chile necesita "unir en vez de tensionar" para resolver los problemas del país.

El senador Juan Antonio Coloma criticó duramente la estrategia política del Partido Republicano, acusándolos de buscar “tensionar en vez de unir” al país en medio de la campaña presidencial.

Durante una entrevista en Mesa Central de T13, el parlamentario de la UDI cuestionó específicamente el uso del legado de Jaime Guzmán y el concepto de “parásitos” del Estado utilizado por asesores de José Antonio Kast.

Críticas a la estrategia republicana

Coloma afirmó que estas acciones representan “una estrategia para tensionar” que no contribuye a resolver los problemas reales de Chile. El senador señaló que “hay algunos que buscan tensionar y otros que de verdad buscamos unir”, enfatizando que el país necesita equipos grandes para enfrentar desafíos como la seguridad, el empleo y el crecimiento económico.

Respecto a una eventual segunda vuelta, Coloma confirmó que votaría por cualquier candidato que se enfrente a Jeannette Jara, aunque expresó su confianza en que Evelyn Matthei pueda pasar al balotaje.

El parlamentario también defendió la experiencia de Matthei, argumentando que “ella sabe y puede” resolver problemas complejos por su trayectoria en gobierno y como alcaldesa. Finalmente, Coloma hizo un llamado al Partido Republicano para que rectifique su enfoque y se concentre en propuestas concretas en lugar de generar divisiones.