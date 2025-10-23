Senador Castro cuestiona el plazo de 10 meses para el fallo definitivo del Caso SQM: “Increíble, como para llamar a Bombo Fica”

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario expresó su “extrañeza” por el extenso plazo para redactar la sentencia absolutoria del emblemático caso de financiamiento irregular de la política. Calificó la situación como “increíble” y “una derrota flagrante” que, a su juicio, pavimenta el camino hacia la “impunidad”.

El senador Juan Luis Castro (PS) se sumó a las críticas tras el fallo absolutorio del Caso SQM, al que calificó como una “derrota flagrante” para el Ministerio Público y “una bofetada a la ciudadanía”. El parlamentario puso el foco en el plazo judicial otorgado para la redacción de la sentencia definitiva, un hecho que, a su juicio, resulta absurdo.

Diez meses para el fallo: “Como para llamar a Bombo Fica”

En conversación con CNN Chile Radio, Castro cuestionó la decisión del Poder Judicial de fijar diez meses para redactar el texto final del fallo, considerando que todos los acusados resultaron absueltos por delitos tributarios ligados al financiamiento irregular de la política.

“Hay una cosa que es peor todavía, y yo no entiendo, no soy abogado, pero que se dicte el fallo definitivo en 10 meses más me parece algo como para llamar a Bombo Fica. ¿Qué quiere que le diga? Es muy raro que, estando todos sobreseídos, se tomen 10 meses para redactar un fallo”, afirmó.

El senador advirtió que la extensión de este plazo transmite una señal “muy delicada” para la población, que conoce la profundidad del caso SQM. “Lo encuentro realmente increíble. No quiero pensar en algo conspirativo, pero me parece delicado que la justicia entregue este tipo de señales en una situación tan significativa para el país”, agregó.

#CNNChileRadio | Juan Luis Castro, Senador (PS), sobre Caso SQM: “Parece como una bofetada para la ciudadanía (…) que se dicte el fallo definitivo en 10 meses, me parece una cosa que es casi para invocar a Bombo Fica”. 📷 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/HOkYrtnia9 — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2025

Lobby, “complicidades cruzadas” e impunidad

El legislador analizó las razones detrás del fallo absolutorio, que consideró una derrota del Ministerio Público tras una investigación de diez años. Según su visión, el paso del tiempo incidió en que la causa terminara sin culpables y se combinó con presiones políticas.

“Ronda una sensación de impunidad, una percepción de quién fue más fuerte: tal vez el lobby, tal vez la influencia, tal vez los nuevos equipos de abogados. Todo lo que ocurre en el backstage, creo que eso al final pesó más que lo que la justicia misma podía determinar. Demorar un caso pavimenta el camino a la impunidad”, sostuvo.

También recordó el rol del Servicio de Impuestos Internos (SII) al restarse de acciones judiciales mediante una querella. “La ausencia de una querella de Impuestos Internos impidió llegar a los responsables finales. Hubo complicidades cruzadas de distintos sectores involucrados de alguna manera, para salvarse y evitar llegar hasta el final”, manifestó, señalando “una confabulación de actos” que, en su opinión, impidió alcanzar la verdad.

Pese al fallo, Castro apuntó que la resolución no borra la historia de los hechos: “No voy a desacatar un fallo judicial, pero la sospecha quedó, sinceramente… sabiendo que, al menos desde SQM, admitieron emitir boletas por trabajos que nunca realizaron”.