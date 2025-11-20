El Senado discutirá en sesiones especiales el proyecto de ley de Presupuestos 2026

Los parlamentarios acordaron sesionar la iniciativa durante el jueves 20, viernes 21 y lunes 24 de noviembre.

Tras ser despachado desde la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto de ley de Presupuestos 2026 quedó listo para cumplir con su segundo trámite constitucional en el Senado a partir de este jueves.

Luego de los acuerdos adoptados por los comités y que dispusieron citaciones para el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre.

En el primer trámite en la Cámara Baja, la Sala aprobó 19 partidas y rechazó las 14 restantes, las cuales componen la propuesta de gastos en el sector público para el próximo año.

Entre otros, los parlamentarios visó el presupuesto para Vivienda, Transportes, Desarrollo Social, Mujer, Cultura, Ciencia, Ministerio Público y Servicio Electoral.

Por otro lado, rechazaron la reposición presupuestaria de los ministerios Secretaría General de Gobierno (Segegob), Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Energía, Medio Ambiente, Deporte, Seguridad Pública, junto a los recursos de la partida de gobiernos regionales y de Tesoro Público.

El estudio del proyecto comenzará este jueves 20 desde las 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, con un debate general.

Para ello, “se otorgarán hasta dos minutos a cada parlamentario y parlamentaria para hacer uso de la palabra, contemplando además un tiempo para la intervención del Ejecutivo”, detallaron desde el Senado.

Para los próximos días, la tramitación se distribuirá de la siguiente manera: