Senado responde a Judd tras dichos sobre el Estrecho de Magallanes: “Nuestra soberanía no está en discusión”

Este miércoles, el Senado respondió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien se refirió a la soberanía chilena en el estrecho de Magallanes y condicionó la cooperación de Estados Unidos hacia Chile.

Fue durante su intervención en el evento del Día del Comercio Global, organizado por la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), que el embajador Judd sostuvo que “siempre vamos a ser firmes con la soberanía (de Chile), porque tenemos una relación que va más allá de lo comercial“.

Asimismo, advirtió que “si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, (…) tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros“.

La respuesta del Senado

Al respecto, el Senado de Chile se refirió a las declaraciones del diplomático, afirmando que “la soberanía de nuestro país no está en discusión ni depende del respaldo, apoyo o reconocimiento de ninguna nación extranjera“.

“En particular, respecto del Estrecho de Magallanes y de nuestros derechos soberanos sobre el territorio nacional, Chile no requiere condicionamientos ni autorizaciones externas para defender aquello que le pertenece y que está respaldado por nuestra historia, nuestro ordenamiento jurídico y el Derecho Internacional“, agregaron.

Bajo esa línea, la Cámara Alta remarcó en su comunicado que las relaciones de cooperación entre Chile con Estados Unidos y otros países deben desarrollarse “siempre sobre la base del respeto mutuo, la reciprocidad y, fundamentalmente, la independencia y soberanía de cada Estado“.

“La cooperación internacional es bienvenida y necesaria frente a desafíos comunes, pero no puede confundirse colaboración con dependencia, ni apoyo con soberanía“, concluyeron en el comunicado firmado por la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, y el vicepresidente Iván Moreira.