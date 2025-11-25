Senado rechazó acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow

Durante la instancia, la Sala rechazó los dos capítulos del libelo acusatorio.

El Senado rechazó este miércoles la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow.

Durante la instancia, la Sala rechazó los dos capítulos del libelo acusatorio. El primero, con 17 votos a favor, 28 en contra; y el segundo, con un empate de 21 votos.

La decisión marca un revés en relación con la decisión anterior de la Cámara de Diputadas y Diputados, que había aprobado la acusación con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones.

Cabe recordar que Pardow dejó el Ministerio de Energía luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) revelara un error en el cálculo de las cuentas de luz. Posteriormente, surgió un nuevo antecedente.

La empresa transmisora Transelec informó que aplicó un sobrecálculo en la valorización de su capital y de costos vinculados a infraestructura, lo que habría generado una sobrecobranza cercana a US$ 100 millones, cifra que pagan hogares y empresas.

Durante las últimas semanas, además, se apuntó a un eventual conflicto de interés.

Esto, luego de que se revelara que su pareja, la abogada Catalina Iñiguez, trabajó en un estudio jurídico que defendió a Transelec ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

De todos modos, el exministro dijo que las declaraciones de intereses y patrimonio se realizaron “siguiendo un estricto apego a las normas” y que tanto su relación con su pareja como la actividad laboral de Iñiguez fueron reportadas de manera completa y oportuna, como establece la Ley de Transparencia.