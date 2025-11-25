País Diego Pardow

Senado rechazó acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow

Por CNN Chile

25.11.2025 / 17:53

{alt}

Durante la instancia, la Sala rechazó los dos capítulos del libelo acusatorio. 

El Senado rechazó este miércoles la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow.

Durante la instancia, la Sala rechazó los dos capítulos del libelo acusatorio. El primero, con 17 votos a favor, 28 en contra; y el segundo, con un empate de 21 votos.

La decisión marca un revés en relación con la decisión anterior de la Cámara de Diputadas y Diputados, que había aprobado la acusación con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones.

El exministro de Energía, Diego Pardow, en el hemiciclo del Senado por la acusación constitucional en su contra/Agencia Uno

El exministro de Energía, Diego Pardow, en el hemiciclo del Senado por la acusación constitucional en su contra/Agencia Uno

Cabe recordar que Pardow dejó el Ministerio de Energía luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) revelara un error en el cálculo de las cuentas de luz. Posteriormente, surgió un nuevo antecedente.

La empresa transmisora Transelec informó que aplicó un sobrecálculo en la valorización de su capital y de costos vinculados a infraestructura, lo que habría generado una sobrecobranza cercana a US$ 100 millones, cifra que pagan hogares y empresas.

Durante las últimas semanas, además, se apuntó a un eventual conflicto de interés.

Esto, luego de que se revelara que su pareja, la abogada Catalina Iñiguez, trabajó en un estudio jurídico que defendió a Transelec ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

De todos modos, el exministro dijo que las declaraciones de intereses y patrimonio se realizaron “siguiendo un estricto apego a las normas” y que tanto su relación con su pareja como la actividad laboral de Iñiguez fueron reportadas de manera completa y oportuna, como establece la Ley de Transparencia.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País Fiscalía de Los Lagos investigará pagos de Yáber a Walker y Araya en la trama bielorrusa
SAG busca al zorro visto en Alonso de Córdova y el Parque Araucano: "No intenten atraparlo ni perseguirlo"
“El silencio habría sido mejor para Frei": Sergio Bitar lamenta reunión entre expresidente DC y Kast
Diego Pardow valora rechazo del Senado a AC en su contra: Las críticas “me las llevo con la mayor humildad posible”
Black Friday viajes 2025: Descubre aerolíneas, agencias y hoteles con descuentos
¿Cómo romper con la positividad tóxica? Walter Riso propone un camino lejos de la negación emocional