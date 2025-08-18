País adultos mayores

Senado discute proyecto que busca establecer una vigencia especial para cédulas de identidad de adultos mayores

Por Valentina Sánchez Cárdenas

18.08.2025 / 09:51

La iniciativa fue respaldada por la Sala del Senado. Se busca que personas de la cuarta edad y mayores de 60 en situación de dependencia severa puedan acceder a un carnet que tenga vigencia de 20 años.

El Senado respaldó un proyecto que busca fijar una vigencia especial para las cédulas de identidad de adultos mayores.

La iniciativa fue analizada previamente por la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad, donde el senador David Sandoval explicó las modificaciones que se realizaron.

En detalle, se busca que los carnet de adultos mayores que estén en la cuarta edad y también de aquellas personas mayores de 60 años que estén en situación de dependencia severa certificada por un centro de salud, puedan ser emitidos con una vigencia de 20 años.

Esto ya fue aprobado por la Sala del Senado, por lo que pasará a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Estas cédulas de identidad tendrán como único propósito acreditar la identidad del titular dentro del territorio de la República de Chile”, se indica en el texto.

Asimismo, se señala que si las personas beneficiadas por la ley quieren usar su cédula como documento válido para un viaje internacional, deberán renovarla si han pasado más de 10 años desde su emisión en el Registro Civil.

