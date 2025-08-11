Avanza en el Senado proyecto que busca eximir de trámites y reducir plazos para la ampliación y construcción de cárceles

Ahora, la iniciativa deberá ser discutida en la Sala del Senado.

La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general el proyecto que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de cárceles en Chile. Ahora, deberá ser discutido en Sala.

La iniciativa tiene como objetivo permitir “la ampliación oportuna que se requiere de plazas regulares, la creación de Centros Penitenciarios Femeninos y de módulos de máxima seguridad”.

Esto, teniendo en cuenta la sobrepoblación penal en el país.

La comisión ya había discutido sobre el plan en instancias anteriores.

Y en esta oportunidad, asistió el asesor de la Asociación Chilena de Municipalidades, Sebastián Torrealba, quien dio el punto de vista de los municipios respecto a la materia.