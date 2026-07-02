Senado: Parlamentarios iniciaron mesa política y técnica por la megarreforma

Este miércoles se dio inicio en el Senado a la mesa política y técnica por el proyecto de reconstrucción nacional, instancia que fue encabezada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el vicepresidente Iván Moreira.

La mesa busca ser un espacio de diálogo en torno a la megarreforma, que se tramita por estos días en el Senado.

La semana pasada, los parlamentarios aprobaron en general la idea de legislar la propuesta del Ejecutivo y posteriormente comenzó la discusión en particular en las comisiones de Trabajo, Medio Ambiente y Hacienda.

Ayer participó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a los senadores Loreto Carvajal, Paulina Vodanovic, Yasna Provoste, Javier Macaya y Claudia Pascual.

La presidenta del Senado destacó la reunión, señalando que “esto es hacer política: abrir espacios de conversación, escucharnos y entender que todos queremos que el país crezca”.

“Nosotros creemos que estamos frente a una buena iniciativa, pero cuando se busca construir un acuerdo y ampliar las mayorías, ese esfuerzo solo puede surgir del diálogo, del respeto mutuo y de la claridad respecto de cuáles son los límites de cada parte”, agregó.

Núñez también sostuvo que se llegará a acuerdos que “nos permitirán alcanzar una mayoría aún más amplia que los 26 votos que ya sabemos existen en el Senado. Habrá otras materias en las que probablemente no será posible llegar a un entendimiento, y eso también forma parte de la democracia: esas diferencias se resolverán mediante la votación de senadores y senadoras, tanto en las comisiones como posteriormente en la Sala”.

La mesa técnica fijó un segundo encuentro para este viernes 3 de julio a partir de las 16.00 horas. En tanto, el plazo para presentar indicaciones será el próximo lunes 6 de julio al mediodía.

El ministro Quiroz se reunirá con alcaldes y alcaldesas para discutir sobre contribuciones y compensaciones municipales.