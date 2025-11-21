El Senado inició el debate por el Presupuesto 2026: Despacharon cinco partidas en la primera jornada

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que desde el Ejecutivo hay "total disposición" para continuar presentando indicaciones para así llegar a un "consenso lo más amplio posible".

El Senado comenzó este jueves con la tramitación del proyecto de ley de Presupuesto 2026.

En la instancia, los parlamentarios aprobaron el presupuesto de las partidas del Servicio Electoral, Ministerio Público y de los ministerios de Bienes Nacionales, de Ciencia y de Agricultura.

También se avanzó con “parte del articulado y normas de quorum calificado del mismo, que no recibieron indicaciones ni solicitudes de votación separada”, informó el Senado.

De todos modos, el asunto más álgido estará en la discusión de otros temas. Es probable que se negociará hasta última hora, teniendo en cuenta la envergadura de las modificaciones que piden desde la oposición.

La sesión, además, estuvo marcada por la crítica a la sobreestimación de ingresos para el próximo año y la proyección de los gastos.

Desde el Gobierno destacaron los cambios que han hecho durante el proceso.

“El Ejecutivo ha hecho cambios en prácticamente todas las partidas, algunos más acotados que otros (…) Para nosotros es muy importante como Ejecutivo que este sea un presupuesto que conjugue de buena manera la responsabilidad social con la responsabilidad fiscal”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Y añadió: “Como Ejecutivo seguimos con la total disposición a seguir haciendo indicaciones en temas específicos y en temas más amplios que nos permita, ojalá, llegar a un Presupuesto que dé cuenta de un consenso lo más amplio posible”.

En esa línea, recalcó que la ley de presupuestos no la va a implementar este Gobierno y que “es muy importante que tanto el Congreso como el Ejecutivo hagamos el mayor esfuerzo para que quede el mejor presupuesto”.

Presupuesto 2026: ¿Qué viene ahora?

Tras el despacho de las cinco primeras partidas, el Senado deberá discutir las 28 partidas restantes.

Dicha tramitación continuará este viernes 21 de noviembre entre 9:30 y 13:00 horas y entre las 15:00 y 20:00 horas.

El lunes 24, en tanto, el debate será hasta total despacho.