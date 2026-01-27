País ley de incendios

Senado despachó a tercer trámite ley de incendios: Discusión del proyecto continuará en la Cámara Baja

Por CNN Chile

27.01.2026 / 15:47

{alt}

Entre otros aspectos, la iniciativa plantea un marco regulatorio para la prevención y mitigación de incendios forestales.

Este martes, el Senado despachó a tercer trámite el proyecto de ley de incendios.

La iniciativa, que pasará a ser analizada en la Cámara de Diputadas y Diputados, busca establecer nuevos instrumentos y fortalecer los existentes para prevenir y mitigar los incendios forestales.

En la instancia parlamentaria, se aprobaron las normas que no fueron objeto de observaciones y se respaldaron por mayoría una serie de votaciones separadas y enmiendas propuestas.

En el texto se plantea un marco regulatorio para la prevención y mitigación, “introduciendo conceptos como las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación, donde los propietarios deben implementar medidas obligatorias como cortafuegos y manejo de vegetación“.

Asimismo, se otorga al Servicio Nacional Forestal la facultad de fiscalizar el cumplimiento de los planes preventivos y aplicar sanciones económicas de acuerdo a la gravedad de las infracciones.

Junto con ello, se fomenta la responsabilidad ciudadana, la educación técnica y el uso de sistemas de agroforestería para reducir riesgos.

También se modifican normas relativas a urbanismo, con el objetivo de “agilizar la actualización de los instrumentos de planificación territorial ante amenazas de desastres” y “se establecen mecanismos de asistencia técnica para pequeños productores y la coordinación entre organismos públicos para patrullajes y peritajes”.

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

País Caso Audios: Corte de Apelaciones de Santiago acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj
Presidente de AmCham: "Chile tiene que volver a ser ese lugar donde todos estamos seguros para invertir"
Coco Gauff destrozó su raqueta tras ser eliminada del Australian Open
¿Censura en TikTok por motivos políticos? Rama estadounidense de la app alega fallos técnicos tras acusaciones
El Gobierno de España impulsa la regularización de medio millón de inmigrantes: ¿Cómo será el proceso?
“Es irracional”: Propietario de terreno pone en duda tesis de Fiscalía sobre origen del megaincendio en el Biobío