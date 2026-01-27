Senado despachó a tercer trámite ley de incendios: Discusión del proyecto continuará en la Cámara Baja

Entre otros aspectos, la iniciativa plantea un marco regulatorio para la prevención y mitigación de incendios forestales.

Este martes, el Senado despachó a tercer trámite el proyecto de ley de incendios.

La iniciativa, que pasará a ser analizada en la Cámara de Diputadas y Diputados, busca establecer nuevos instrumentos y fortalecer los existentes para prevenir y mitigar los incendios forestales.

En la instancia parlamentaria, se aprobaron las normas que no fueron objeto de observaciones y se respaldaron por mayoría una serie de votaciones separadas y enmiendas propuestas.

✅ (A TERCER TRÁMITE) La Cámara Alta respaldó en particular el proyecto que regula la prevención y mitigación de incendios forestales. La iniciativa que será analizada ahora por la Cámara Baja tiene por objeto establecer nuevos instrumentos y fortalecer los existentes para… — Senado Chile (@Senado_Chile) January 27, 2026

En el texto se plantea un marco regulatorio para la prevención y mitigación, “introduciendo conceptos como las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación, donde los propietarios deben implementar medidas obligatorias como cortafuegos y manejo de vegetación“.

Asimismo, se otorga al Servicio Nacional Forestal la facultad de fiscalizar el cumplimiento de los planes preventivos y aplicar sanciones económicas de acuerdo a la gravedad de las infracciones.

Junto con ello, se fomenta la responsabilidad ciudadana, la educación técnica y el uso de sistemas de agroforestería para reducir riesgos.

También se modifican normas relativas a urbanismo, con el objetivo de “agilizar la actualización de los instrumentos de planificación territorial ante amenazas de desastres” y “se establecen mecanismos de asistencia técnica para pequeños productores y la coordinación entre organismos públicos para patrullajes y peritajes”.