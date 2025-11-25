Senado aprueba Presupuesto 2026 con reposición de fondos clave, pero rechaza recursos para sitios de memoria

Luego de un extenso debate, la Sala del Senado dio luz verde al proyecto de Ley de Presupuestos, revirtiendo la negativa de la Cámara en áreas como Economía e Interior. No obstante, se generó controversia por el rechazo a fondos destinados a la mantención y operación de sitios emblemáticos de memoria, lo que obliga al proyecto a una nueva revisión en la Cámara Baja.

Tras una prolongada jornada que se extendió hasta la madrugada, el Senado chileno despachó a tercer trámite el Presupuesto 2026, introduciendo modificaciones cruciales al proyecto. El documento legislativo ahora regresa a la Cámara de Diputados y Diputadas para su ratificación final.

Uno de los puntos centrales del debate en el Senado fue la reposición de diversas partidas que habían sido previamente rechazadas en la Cámara Baja. Entre los recursos restaurados se encuentran áreas estratégicas como la de Economía, Interior y Relaciones Exteriores, asegurando la continuidad de sus programas con los montos propuestos por el Ejecutivo.

Tensión en la cámara alta

A pesar del avance general en partidas como Hacienda, Vivienda, Salud y Educación, la discusión en el área de Cultura estuvo marcada por la tensión. Si bien la partida global fue aprobada, el Senado rechazó específicamente los montos destinados a la operación y mantención de varios sitios de memoria histórica.

La negativa afectó directamente a recintos como Pisagua, José Domingo Cañas, la Fundación Salvador Allende y el Estadio Nacional, sitios de alta relevancia histórica. Esta decisión provocó una fuerte reacción en el oficialismo.

“Votar en contra de estos sitios de memoria es mala señal frente al respeto a los valores democráticos y garantías de no repetición.”

Además de la controversia por los sitios de memoria, la Sala tampoco consiguió la aprobación para los recursos solicitados para el programa “Pase Cultural”, una iniciativa enfocada en el acceso a bienes culturales para la ciudadanía.

Otros recortes significativos se produjeron en el ámbito social. La Sala no dio el visto bueno al presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), con argumentos que indicaban que la reducción propuesta dejaría al organismo sin la capacidad de ejecución necesaria para sus programas. De igual forma, se negaron los fondos asignados al programa de Apoyo a la Identidad de Género.

Con las numerosas modificaciones, tanto en reposiciones como en rechazos, el proyecto de Ley de Presupuestos debe ahora ser revisado por la Cámara de Diputados. La instancia parlamentaria deberá pronunciarse sobre los cambios introducidos por el Senado. De ser aprobadas las modificaciones, el proyecto quedará listo para convertirse en ley.