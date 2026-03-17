Senado despacha reforma que integra a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

La iniciativa, presentada por la administración de Gabriel Boric y promovida con discusión inmediata por el gobierno actual, recibió 40 votos a favor, dos en contra y una abstención.

Este martes el Senado dio luz verde a la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La iniciativa, presentada por la administración de Gabriel Boric y promovida con discusión inmediata por el gobierno actual, recibió un amplio respaldo en la Cámara Alta: 40 votos a favor, dos en contra y una abstención.

Tras la aprobación en general, los legisladores procedieron a votar las distintas indicaciones al proyecto, culminando con su despacho definitivo.

La reforma comenzará a regir una vez publicada en el Diario Oficial y posteriormente habrá un plazo de un año para dictar una ley que establezca el sistema de reinserción social para Gendarmería, según detalló el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Durante la sesión, el senador independiente Karim Bianchi presentó una reserva de constitucionalidad, advirtiendo que la reforma afecta el derecho a asociación al eliminar las asociaciones gremiales de Gendarmería.

Sobre este punto, Rabat, explicó que “de acuerdo con la disposición aprobada, las asociaciones de funcionarios se disuelven por el solo ministerio de la aprobación de la reforma constitucional, por lo tanto, ya dejan de existir”.

El secretario de Estado agregó que la extinción de estas asociaciones será “en todos los ámbitos” y señaló que el Senado rechazó las indicaciones que establecían excepciones.